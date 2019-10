Un homme a-t-il développé des troubles mentaux à cause du Brexit ?

À LA LOUPE – Information déroutante. D'après le British Medical Journal, un citoyen britannique a développé un trouble psychotique déclenché par la victoire du "Leave" lors du référendum pour le Brexit. Comment est-ce possible ?

Les faits se déroulent en juin 2016, au moment du Brexit. Un homme d'une quarantaine d'années originaire de Nottingham découvre avec stupeur les résultats du vote pour la sortie de l'Union européenne. Le "leave" l'emporte avec 52% des suffrages, un choc pour ce fervent supporter du maintien dans l'Union européenne. "Je regardais la carte des votes en faveur du maintien. Les votes dans ma circonscription ne reflétaient en rien ma position", avait-il raconté, rapporte le Daily Mail. Rapidement, il développe des troubles étranges : les voix entendues de la radio s'adresseraient directement à lui, il se sent traqué et surveillé. "Je me souviens avoir conduit et entendu les animateurs parler de moi comme s'ils pouvaient me voir et savaient ce que je pensais."

The Independent raconte que le patient a décrit cette expérience comme "une succession de périodes intenses où je pense à toute vitesse, je suis distrait et absorbé par mes propres pensées". Il a "l'impression d'être au centre d'une histoire qui le dépasse", est persuadé qu'on veut lui tirer dessus. S'il a déjà traversé un épisode comparable il y a 13 ans en lien avec le stress éprouvé au travail, il n'a pourtant aucun antécédent familial, de problèmes de santé mentale, d'abus d'alcool ou de substances psychoactives, ni de problèmes de santé physique, assure l'article du British Medical Journal. Il sera finalement conduit aux urgences et pris en charge par les services psychiatriques, qui assureront ses soins pendant une dizaine de jours.

Pendant son séjour, le patient europhile essayera même de creuser le sol avec ses mains pour s'échapper. "Je pensais que nous étions dans le sous-sol d'un immeuble qui allait être détruit lors d'une attaque de type 11 septembre," raconte-t-il encore, selon le Daily Mail. Grâce à sa prise en charge, l'homme a été guéri dans les quinze jours avec l'administration d'un traitement antipsychotique et ne présente plus aucun trouble aujourd'hui.