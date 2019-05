Un homme tente de s'immoler près de la Maison Blanche

Un homme a tenté mercredi 29 mai de s'immoler par le feu à proximité de l'enceinte de la Maison Blanche, a annoncé le Secret Service, la police d'élite chargée de la protection du lieu. "A environ 12h20 un homme s'est mis le feu à lui-même sur (l'esplanade de) l'Ellipse près de la 15e rue et de Constitution Avenue", a tweeté le Secret Service, en précisant que des soins d'urgence étaient prodigués à la victime.





Selon les informations de TMZ, l'individu portait une tenue de protection qui aurait permis de limiter l'attaque des flammes sur son corps. Transporté à l'hôpital le plus proche, il souffre de blessures graves qui mettent sa vie en danger. En tout, 85% de son corps aurait été brûlé. L'agenda présidentiel indique que Donald Trump se trouvait à la Maison Blanche, et plus précisément dans le Bureau ovale, au moment des faits.