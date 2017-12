New York : un incendie dans le quartier du Bronx fait au moins 12 morts dont un bébé

"Cette tragédie est sans aucun doute historique de par son ampleur", a ajouté le chef des pompiers et d'ajouter: "Nous sommes choqués par cette perte".





Une école qui se trouve non loin du sinistre a été transformée en centre d'accueil d'urgence pour les habitants de l'immeuble alors que le thermomètre affiche des températures glaciales aux alentours de -10 degrés centigrades.





Il y a 10 jours, une femme et ses trois enfants sont morts dans l'incendie de leur maison à Brooklyn, un autre quartier de New York. En mars 2007, 10 personnes avaient été tuées, déjà dans le Bronx, dans l'incendie d'une maison qui abritait deux familles. Il s'agissait alors du pire incendie qu'avait connu la ville depuis 1990, à l'exclusion des attentats du 11 Septembre qui avaient coûté la vie à plus de 2.600 personnes.