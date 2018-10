Un journaliste allemand poignardé, ses assaillants auraient fait un salut nazi

Les trois jeunes n’ont pas encore été identifiés, et leurs motivations restent inconnues. Mais cet événement se produit dans un contexte de forte tension avec l’extrême droite dans l’est du pays. Ainsi, lundi 1er octobre, un groupuscule néonazi "terroriste" a été démantelé. Baptisée "Révolution Chemnitz", en l’honneur de la ville de Saxe où ont eu lieu plusieurs manifestations de l’extrême droite, cette association est soupçonnée d’avoir planifié divers attentats et attaques. Elle visait notamment des étrangers et des personnalités publiques et projetait par ailleurs une "action" ce mercredi, lors de la célébration annuelle de la réunification du pays en 1990.