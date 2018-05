Un journaliste russe virulent critique de Poutine tué par balle en Ukraine

La police a annoncé ce mardi soir qu'elle privilégiait la piste liée à la profession d'Arkadi Babtchenko pour expliquer son assassinat.





Cela faisait un an que le journaliste animait une émission sur la chaîne de télévision ukrainienne privée ATR. Ce célèbre correspondant de guerre et critique des interventions russes en Syrie et en Ukraine avait quitté la Russie après avoir reçu des menaces de mort. Il avait d'abord déménagé à Prague, puis à Kiev. Il était âgé de 41 ans.