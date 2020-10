Qui sont les autres otages libérés en même temps que Sophie Pétronin ?

Au Mali, la stupeur avait accompagné l'annonce de son enlèvement. Soumaïla Cissé a été kidnappé le 25 mars 2020, alors qu'il fait campagne pour les élections législatives dans son fief électoral de Niafoundé, non loin de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Son garde du corps a été tué et plusieurs membres de son entourage blessés. Soumaïla Cissé devient alors la personnalité la plus éminente à avoir été kidnappée au Mali depuis que les rébellions indépendantistes et djihadistes de 2012 ont plongé le pays dans le chaos.

Malgré la détention, Soumaïla Cissé est réélu député lors du premier tour des élections législatives. Alors que les mois passent, sa libération devient un enjeu national au Mali.