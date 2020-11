Un million de manifestants pro-Trump à Washington ? Une exagération grossière de la Maison-Blanche

Des partisans du président Trump venus de nombreux Etats du pays se sont rassemblés samedi à Washington, agitant des drapeaux et criant "Dieu bénisse les U.S.A.". Ils ont défilé et continué à défendre leur candidat, refusant d'accepter les résultats de l'élection présidentielle. La foule a même pu saluer Donald Trump en personne, passé en tout début de cortège, sourire aux lèvres.

Les images de cette manifestation ont été largement relayées par les Républicains fidèles au président sortant, et notamment par la porte-parole de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany. Via son compte Twitter, elle a posté une série de photos et vidéos, et assuré que plus d'un million de personnes se sont rassemblées. Une estimation plus qu'exagérée, largement commentée et dénoncée par les médias américains.