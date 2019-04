Un navire militaire français intercepté début avril par la marine chinoise dans le détroit de Taïwan

Selon ces responsables américain c'est la première fois qu'un navire de guerre français a emprunté ce détroit dans l'histoire récente. De façon plus générale il est très rare que des bâtiments de guerre européens pénètrent dans cette zone. Toutefois les passages de navires de guerre dans le détroit sont de plus en plus fréquent, en février, la Chine avait protesté contre le passage d'un bâtiment américain, dénonçant une "provocation".





La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire. L'île est cependant dirigée depuis 1945 par un régime rival qui s'y était réfugié après la prise du pouvoir par les communistes sur le continent en 1949, à l'issue de la guerre civile chinoise.