Un paquebot norvégien tombe en panne dans une mer démontée

Les passagers d'un navire norvégien ont vécu une nuit agitée. Depuis l'après-midi du 23 mars 2019, trois des quatre moteurs du paquebot sont tombés en panne. Le bateau tangue dangereusement dans une mer démontée. Pour le moment, seuls 460 des 1 373 passagers ont pu être évacués par hélicoptère. Cependant, il était difficile de naviguer dans cet océan, à cause notamment des nombreux récifs qui menacent sous la surface de l'eau.



