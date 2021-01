Un pétrolier sud-coréen saisi par l’Iran, Séoul exige sa libération

Les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont affirmé avoir saisi ce lundi un pétrolier battant pavillon sud-coréen dans les eaux du Golfe, l'accusant d'avoir violé "les lois sur l'environnement marin". "Un navire propriété de la Corée du Sud a été saisi ce matin par (la marine) de la force" des Gardiens, selon leur site officiel Sepahnews, dans un contexte de tensions grandissantes dans le Golfe entre Téhéran et Washington.

Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, cette saisie s'est faite "dans le cadre de la loi". Sepahnews fait état de l'arrestation des membres de l'équipage de nationalités sud-coréenne, indonésienne, vietnamienne et birmane, sans plus de détails. "Ce pétrolier était parti du port d'Al-Jubail en Arabie saoudite et a été saisi pour violation répétée des lois sur l'environnement marin", ajoute le site. Selon lui, le navire bat pavillon sud-coréen, porte le nom "Hankuk Chemi" et transporte 7200 tonnes de "produits chimiques pétroliers".