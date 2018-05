Paix en Corée : des élus républicains réclament le prix Nobel de la Paix pour Donald Trump ?

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un souriants et main dans la main sur la frontière entre les deux Corée. L’image ne cesse de faire le tour du monde depuis la semaine dernière. Improbable il y a encore quelques semaines, elle ouvrait alors un sommet coréen de tous les espoirs pour la paix entre les deux parties d’un seul et même pays pourtant divisé depuis des décennies. Et, avec quelques jours de recul, l’hypothétique attribution aux deux hommes du prix Nobel de la Paix saute immédiatement aux yeux de la communauté internationale… sauf pour certains élus aux Etats-Unis.