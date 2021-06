Un prix Pulitzer spécial pour Darnella Frazier, qui avait filmé le meurtre de George Floyd

Darnella Frazer récompensée par le jury du Pulitzer. Cette jeune femme de 18 ans a reçu un prix spécial pour son rôle dans l'affaire George Floyd. Et pour cause : c'est elle qui, fin mai 2020, avait filmé l'interpellation et le meurtre de cet afro-américain à Minneapolis. Et déclencher une vague de manifestations inédites.