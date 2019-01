Un rapport sur la fusillade de Parkland recommande d'armer les enseignants en Floride

Comment éviter de nouvelles tueries de masse dans les établissements scolaires ? Plus d'un an après la fusillade du lycée de Parkland, qui a fait 17 morts, un rapport établi par des secteurs de la police, de la justice et de l'éducation préconise d'"autoriser les professeurs qui le souhaitent (...) et qui sont dûment choisis, contrôlés et entraînés à porter des armes à feu dissimulées sur les campus pour leur protection et celle des étudiants et du personnel".





Cette mesure avait déjà été proposée, notamment par le président Donald Trump, après la fusillade du 14 février dernier, au cours de laquelle Nikolas Cruz avait tué 17 personnes avec un fusil d'assaut AR-15 dans le lycée Marjory Stoneman Douglas, son ancien établissement.