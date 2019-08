Un restaurateur albanais agresse des touristes espagnols en s'agrippant à leur voiture, son restaurant rasé par les autorités

Ils ont eu la frayeur de leur vie. Samedi dernier, trois touristes espagnols, mécontents du service d'un restaurant à Porto Palermo, dans le sud de l'Albanie, ont quitté l'établissement en compagnie de leur chauffeur albanais. Une décision qui n'a pas été du goût du gérant du restaurant, qui a pourchassé ces derniers, s’agrippant au capot du véhicule et assénant des coups de poing pour casser le pare-brise. Le tout avec la voiture en marche.





Sur les réseaux sociaux, la vidéo de l'incendie, partagée par le média albanais Report TV et filmée de l'intérieur du véhicule, est rapidement devenue virale. Heureusement pour les trois Espagnols, l'homme finit par ne pas plus tenir sur le capot, alors que la voiture s'arrête pour ne pas l'écraser. Les touristes parviennent finalement à s'échapper, sous les yeux du restaurateur furieux et la main ensanglantée. Peu après l'incident, le restaurateur, un certain Mihal Kokedhima, âgé de 51 ans, a été arrêté, a annoncé ce mercredi la police dans un communiqué.