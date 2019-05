Un sauvetage presque miraculeux sur l'île d'Hawaï

Depuis la disparition d'Amanda Eller, les recherches n'ont jamais cessé. Et comme par miracle, elle a été retrouvée au fond d'un ravin, dans la forêt hawaïenne de Macao. Malgré ses sept kilos en moins et ses blessures, elle est en bonne santé. Cette professeur de yoga doit sa survie à son mental, selon elle.



