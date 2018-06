Un sommet du G7 sous haute tension

Au Canada, le sommet du G7 débute ce vendredi 8 juin 2018. Le traditionnel rassemblement des sept pays les plus riches du monde sera sous haute tension, à la suite de la décision de Donald Trump d'imposer de nouvelles taxes à l'Europe. Cette décision a causé des échanges houleux entre le président américain et Emmanuel Macron. Ainsi, ce sommet promet d'être particulièrement tendu.



