Un touriste français poignardé à la gorge en pleine rue à New York

"Hier (vendredi) matin, en sortant de mon premier petit dej' avec Manon, un mec random (rencontré par hasard, ndlr) est apparu et m'a donné un coup de couteau. Je n'ai rien vu venir, il ne m'a rien volé, juste un coup gratuit, d'une violence absolue. Je suis désolé pour ce que je fais vivre à mes proches. Je vous aime." Gabriel Bascou, un touriste français âgé de 27 ans, originaire de la Réunion et résidant à Paris, alors en visite à New York, ne peut plus parler après avoir subi une trachéotomie à l'hôpital, mais il savoure sans doute la chance d'avoir pu écrire ce petit mot sur son compte Instagram, preuve qu'il a survécu à l'agression dont il a été victime dans le quartier d'Harlem, à New York.