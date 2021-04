"Un tournant dans l'Histoire" : pluie de réactions après le verdict dans l'affaire George Floyd

TOUR D'HORIZON - Les réactions pleuvaient ce mardi aux États-Unis, et à travers le monde, après le verdict qui a reconnu le policier américain Derek Chauvin coupable de la mort de l'Afro-Américain George Floyd.

"Coupable !" Dès l'annonce au mégaphone du verdict qui a reconnu le policier américain Derek Chauvin coupable de la mort de George Floyd, la foule a exulté devant le tribunal de Minneapolis. Puis c'est de toutes les sphères de l'Amérique, sportives, artistiques ou politiques, qu'ont émané les réactions à cette décision qualifiée de "victoire pour la justice" par la famille du quadragénaire noir, dont l'homicide l'an dernier à Minneapolis est devenu le symbole des brutalités policières contre les minorités aux États-Unis.

Dans une allocution, Joe Biden a dénoncé le racisme qui "entache" l'âme de l'Amérique. "Le verdict de culpabilité ne fera pas revenir George" mais cette décision peut être le moment d'un "changement significatif", a-t-il ajouté, estimant que "l'heure est venue pour ce pays de se rassembler", a ajouté le président américain.

"Ce qu'il fallait faire"

A ses côtés lors de ce discours solennel, Kamala Harris, a déclaré son "soulagement". "Cela n'enlève toutefois pas la douleur", a poursuivi la première vice-présidente noire de l'histoire des Etats-Unis. "Les Américains noirs, particulièrement les hommes noirs, ont été traités à travers ce pays comme s'ils n'étaient pas des hommes", a lancé l'ex-sénatrice. "Nous devons encore réformer le système." Peu après le verdict, tous deux avaient appelé par téléphone la famille Floyd. "Nous sommes tous tellement soulagés", leur avait confié le président . "Aujourd'hui, un jury à Minneapolis a fait ce qu'il fallait faire", a pour sa part écrit Barack Obama. "Mais si nous sommes honnêtes, nous savons que la vraie justice va bien plus loin qu'un seul verdict dans un seul procès", a ajouté le premier président noir des Etats-Unis, en appelant à poursuivre "le combat" pour lutter contre le racisme et les violences policières. "On ne peut pas s'arrêter là." De son côté, Bill Clinton a souligné que "la couleur de peau détermine encore bien trop souvent comment quelqu'un est traité dans presque toutes les sphères de la vie américaine", a souligné Bill Clinton. Et l'ex-président démocrate d'ajouter : "si le verdict ne nous ramènera pas George Floyd, il peut nous aider à empêcher d'autres morts insensées et nous rapprocher du jour où nous serons tous traités de la même manière".

"L'Amérique est meilleure"

"C'est un tournant dans l'Histoire", s'est félicité l'avocat Ben Crump, entouré de la famille Floyd. "Une justice obtenue dans la douleur a finalement été accordée à la famille de George Floyd", a-t-il expliquer avant d'ajouter : "Nous quittons Minneapolis en sachant que l'Amérique est meilleure." En écho aux derniers mots de son frère qui, juste avant de mourir avait ainsi crié plusieurs fois "Je ne peux pas respirer", une supplique devenue un slogan mondial contre le racisme et les abus des forces de l'ordre, Rodney Floyd a déclaré : "Nous allons peut-être respirer un peu mieux maintenant" Il a ajouté que la famille avait "besoin d'une victoire dans ce dossier, c'était très important". Le procureur afro-américain Jerry Blackwell, membre de l'équipe de l'accusation au procès de Derek Chauvin, a estimé qu'"aucun verdict ne peux nous ramener George Perry Floyd, mais ce verdict envoie bien le message à sa famille qu'il était quelqu'un, que sa vie comptait, que chacune de nos vies comptent". Devant le Capitole peu après le verdict, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a à son tour réagi. "Grâce à vous, et grâce aux milliers, aux millions de gens qui ont manifesté à travers le monde pour la justice, votre nom restera à jamais synonyme de justice".

"Imputabilité"

Dans un communiqué commun avec Michele Roberts, le directeur de l'Association des joueurs de basket, le patron de la NBA Adam Silver a promis que son organisation poursuivrait sa campagne en faveur de réformes dans la justice et la police aux Etats-Unis. "Le meurtre de George Floyd a été un point de rupture dans la façon avec laquelle nous considérons les problèmes de race et de justice dans notre pays, et nous sommes heureux de voir que la justice semble avoir été rendue", ont déclaré les deux hommes. Parmi les joueurs de la NBA qui se sont joints aux manifestations qui ont éclaté dans tout le pays après le décès de George Floyd, plusieurs ont commenté le verdict, à commencer par les joueurs des Minnesota Timberwolves et des Minnesota Lynx qui ont la décision dans un communiqué commun. Très impliqué dans le débat, le joueur vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James a tweeté le mot "imputabilité" après avoir indiqué qu’il "versait des larmes, littéralement".

"J'espère que ce verdict apportera un certain réconfort" à la famille Floyd "et à tous ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de se reconnaître dans cette histoire", a de son côté écrit le patron de Facebook Mark Zuckerberg. "Nous sommes solidaires avec vous, conscients qu'il s'agit d'un combat plus vaste contre le racisme et l'injustice." Alors que les réactions pleuvent aussi à travers le monde à l'issue de trois semaines d'un procès sous haute tension, le Premier ministre britannique Boris Johnson, notamment, a adressé ses pensées à l'Afro-américain. "J'ai été consterné par la mort de George Floyd et je salue ce verdict", a-t-il tweeté.