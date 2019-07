Un tremblement de terre de grande ampleur secoue à nouveau la Californie

La terre a une nouvelle fois tremblé en Californie le 5 juillet 2019. Un séisme de magnitude 7,1 a secoué cet Etat et l'épicentre a été localisé à Ridgecrest. Quelques personnes ont été légèrement blessées. Sachant que la Californie est située sur une immense faille, cet événement a fait ressurgir la peur du "Big One".



