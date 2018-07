Un trésor de 130 milliards de dollars découvert dans une épave russe ?

Leur découverte fait saliver et couler beaucoup d’encre. Les chercheurs de trésors de la société sud-coréenne Shinil Group auraient mis la main sur l’épave d’un croiseur de la marine impériale russe coulé par la flotte japonaise en 1905. Selon Le Figaro, qui révèle l’information, le Dmitri Donskoï a été retrouvé à plus de 430 mètres de profondeur. Mais le plus important dans tout ça, et ce qui suscite le plus de convoitises, c’est qu’il contiendrait selon d’anciennes rumeurs une masse de pièces et de lingots d’or pour une valeur estimée de 130 milliards de dollars.





Le problème, c’est que l’épave aurait peut-être déjà été découverte bien avant et que rien n’indique que le trésor s’y trouve réellement. Comme le rappellent nos confrères, une entreprise serait tombée dessus en 2001, avant de faire faillite dans la foulée. L’Institut sud-coréen de science et technologie de l’océan aurait également trouvé l’épave deux ans plus tard et accuse la société Shinil d’avoir utilisé ses données pour la localiser.