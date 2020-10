Un vaccin est-il "prêt", comme l'a assuré Trump lors du débat face à Biden ?

Alors que l'élection présidentielle américaine du 3 novembre se rapproche, Joe Biden et Donald Trump ont échangé lors d'un dernier débat télévisé. Durant leurs échanges, le président sortant a avancé une série d'affirmations surprenantes et notamment indiqué que le vaccin contre le Covid-19 était "prêt". "Nous avons un vaccin qui arrive, il est prêt", a lancé le candidat républicain, affirmatif. "Ce sera annoncé dans les semaines qui viennent", a-t-il ajouté.

Un vaccin est-il réellement prêt aux Etats-Unis ? Pas encore. Comme le souligne CNN, la FDA (l'agence américaine du médicament) n'a "pas pas délivré d'autorisation d'utilisation d'urgence et approuvé de vaccin". Deux des laboratoires les plus avancés outre-Atlantique, Pfizer et Moderna, "ont tous deux déclaré qu'ils pourraient demander une autorisation d'utilisation [...] dans les semaines à venir", ajoute le network américain, "mais seulement s'ils obtiennent des résultats positifs de leurs essais cliniques de phase 3". Par ailleurs, "aucune des deux entreprises ne dit savoir si les résultats seront positifs".

Donald Trump s'avance donc aujourd'hui lorsqu'il explique qu'un vaccin est prêt. Les laboratoires semblent en bonne voie et affichent leur optimisme, mais rien ne garantit pour l'heure que les essais en cours, menés à grande échelle, vont aboutir. Les autorités de santé ont d'ailleurs martelé que l'urgence de la situation n'allait pas induire une inflexion du degré d'exigence en matière de sécurité pour les patients. "Je pense qu'un vaccin sera disponible dans un premier temps entre novembre et décembre, mais dont l'offre sera très limitée et qui nécessitera d'établir des priorités pour sa délivrance", a déclaré le directeur du CDC, la principale agence fédérale américaine en matière de protection de la santé publique.