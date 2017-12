Un youtubeur mexicain de 17 ans abattu de 15 balles après une vidéo critique envers un baron de la drogue

Dans une vidéo récente, le jeune Juan Luis Lagunas Rosales, visiblement très alcoolisé, s'en est pris à un des plus dangereux barons de la drogue du pays, un dénommé Nemesio Oseguera Cervantes, plus connu sous le nom de "El Mencho", à la tête du cartel de Jalisco Nueva Generación. Dans cet extrait, "El Pirata de Culiacan" se lâche et déclare : "El Mencho a mí me pela la verga", qui veut dire littéralement : "El Mencho me pèle la verge".





Quelques jours plus tard, le 18 décembre dernier, le jeune homme a été retrouvé mort, abattu de 15 balles. Selon le procureur de la région, si les responsables ne sont pour le moment pas identifiés, le déroulé des faits est plus ou moins connu. Ce soir-là, Juan Luis Lagunas Rosales faisait la fête dans un bar avec des amis lorsque des hommes armés ont fait irruption et l'ont abattu. Dans une de ses récentes interviews, "El Pirata de Culiacan" espérait poursuivre son chemin vers le succès en entamant une carrière de chanteur, alors qu'il avait, selon les médias locaux, déjà signé un contrat dans une maison de disques.