"Une aberration juridique" : 40 ans de prison requis contre une jeune femme qui a perdu son bébé au Salvador

Pourquoi cette Salvadorienne risque-t-elle de retourner derrière les barreaux? Les faits remontent au 6 avril 2016. Elle n’est qu’une adolescente lorsqu’elle est retrouvée sur le sol de sa salle de bain, dans une flaque de sang. D’après le récit de CNN, sa mère et son voisin la trouvent et l’emmènent aux urgences. Transférée à l'hôpital, elle est arrêtée et accusée d'homicide. Car lorsque les autorités locales arrivent chez elle, elles trouvent le nouveau-né mort dans une fosse septique.





La jeune femme, qui clame son innocence dans un pays où l’avortement est illégal en toutes circonstances, dit dans un premier temps être tombée enceinte après un viol. Mais comme l’explique son avocate à l’AFP, ces circonstances ne sont plus évoquées à la demande de la jeune femme qui habite dans un quartier contrôlé par les gangs et pourrait faire l'objet de représailles.





Evelyn Hernandez explique désormais ne pas avoir su qu'elle était enceinte avant l'accouchement. "Si j'avais su que j'étais enceinte, j'aurais attendu le bébé avec fierté et joie", déclarait-elle devant les caméras. Du côté de la partie médico-légale, l'Institut de médecine ne conclut pas sur ce qui s'est passé pendant l'accouchement, bien que la défense soit convaincue que l'enfant est né mort-né, d’après les explications de la presse hondurienne, après qu'un docteur a déclaré que la cause du décès de l'enfant était une pneumonie par aspiration.