Une Américaine de 13 ans s'échappe après 88 jours aux mains de l'assassin de ses parents

Sale, amaigrie, les cheveux emmêlés et des chaussures trop grandes aux pieds, elle a demandé de l'aide à une femme qui promenait son chien. Jeudi dernier, une Américaine de 13 ans, Jayme Closs, a profité d'une absence de son ravisseur pour s'enfuir de la maison où elle était captive depuis 88 jours, dans le Wisconsin. Son ravisseur, un homme de 21 ans accusé d'avoir tué ses parents pour l'enlever, la retenait prisonnière, dans une zone isolée près de la bourgade de Gordon, à une centaine de kilomètres au nord de Barron. Il a été arrêté dès que l'adolescente a pu donner son signalement dans la foulée de son évasion.





"Le suspect avait l'intention précise de kidnapper Jayme" et il avait soigneusement "planifié" l'enlèvement, a précisé lors d'une conférence de presse Chris Fitzgerald, le shérif de Barron, une petite ville de la région des Grands lacs. La jeune fille était "sa seule cible", a-t-il ajouté. Mais, "nous ne savons pas comment il l'a repérée". "Nous croyons qu'il n'avait jamais été en contact avec la famille" avant le 15 octobre 2018, avait-il dit un peu plus tôt. Ce jour-là, James Closs, 56 ans, et sa femme Denise, 46 ans, avaient été abattus par balles dans leur maison de Barron, dont la porte avait été défoncée. Leur fille Jayme avait disparu.





Choqués par ce drame, plusieurs milliers de volontaires et des centaines de policiers de l'Etat du Wisconsin, s'étaient immédiatement lancés à sa recherche, passant au peigne fin la petite ville de Barron. En vain. Les autorités avaient même offert une récompense de 50.000 dollars pour toute information susceptible d'aider à la localiser. Au fil des semaines, l'espoir de la retrouver vivante s'était amenuisé.