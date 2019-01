Une Américaine de treize ans s'évade après trois mois de séquestration

Aux États-Unis, le 15 octobre 2018, un couple sans histoire avait été abattu dans sa maison. Jayme Closs, leur fille de treize ans, a été enlevée et séquestrée pendant trois mois par le meurtrier présumé. Ayant réussi à s'échapper, elle a été retrouvée vivante mais amaigrie sur une route à quelques kilomètres de chez elle. Son ravisseur, un homme de 21 ans connu des services de police, a été interpellé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.