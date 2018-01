Une application sportive géolocalise les sites américains militaires classés secret défense

Non loin de Mossoul, pas moins de cinq points apparaissent aussi. Ce sont les positions de l'armée américaine. "La publication récente de données souligne le besoin d'être conscient de son environnement", rapporte le colonel Rob Manning, porte-parole du Pentagone. Un euphémisme pour dire que les militaires déployés dans des zones de conflit ou sur des bases plus ou moins secrètes devraient faire preuve de plus de prudence.





Sur Twitter, un chercheur souligne qu'il est possible de cartographier à la perfection les bases militaires à partir des allées et venues des militaires qui s'entraînent dans cette zone.