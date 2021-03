"Une chance historique" : Biden salue l'adoption de son plan de relance à 1900 milliards de dollars

Pour relancer l'économie américaine, Joe Biden emploie de gros moyens. Le président américain, élu le 20 janvier dernier, défendra ce jeudi son gigantesque plan de soutien à l'économie, fraichement adopté par le Congrès, et évoquera la vaccination anti-Covid aux États-Unis. Une façon de redonner espoir au peuple, alors que la pandémie fait rage depuis maintenant un an, entraînant de graves conséquences sur les plans sanitaires et économiques. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 527.612 décès, selon un bilan paru le 10 mars.

Au 50e jour de son mandat, Joe Biden fera sa première allocution solennelle à l'heure de grande écoute, en "prime time", à 20h (1h ce vendredi). "Je vais parler de toutes les épreuves de l'année écoulée, mais, et c'est le plus important, je vais parler de ce qui viendra après", a-t-il expliqué mercredi. "Il y a de vraies raisons d'espérer, je vous le promets", a-t-il martelé. "On voit la lumière au bout du tunnel."