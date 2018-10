Une proche conseillère de Donald Trump révèle avoir été victime d'agression sexuelle

Une conseillère de Donald Trump victime d'agression sexuelle. Kellyanne Conway a révélé ce dimanche avoir subi une agression sexuelle et a estimé que les femmes qui en ont été victimes devaient être entendues... tout en défendant la candidature de Brett Kavanaugh à la plus haute cour des Etats-Unis. Le juge fédéral a été choisi par le président pour siéger à la Cour suprême, malgré les accusations qui pèsent sur ses épaules. "Franchement, je me sens très solidaire des victimes d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et de viol. Je suis une victime d'agression sexuelle", a déclaré Kellyanne Conway sur CNN.





Christine Blasey Ford, l'un des accusatrices de Brett Kavanaugh, a été entendue jeudi par la commission judiciaire du Sénat. Le juge, interrogé ensuite, a nié catégoriquement. L'universitaire l'accuse pour des faits d'agressions sexuelles survenus il y a 36 ans.