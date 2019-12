Bethléem : une crèche de Noël emmurée signée Banksy fait sensation

A quelques jours de Noël, la dernière oeuvre de l'artiste Banksy a été dévoilée dans la ville de Bethléem, en Cisjordanie occupée. Il s'agit d'une petite crèche disposée devant des pans de mur transpercés par un obus. Très mystérieux, l'artiste n'était pas présent lors de la présentation de son oeuvre vendredi, une oeuvre intitulée "La cicatrice de Bethléem". Elle figure à l'entrée de l'hôtel "Walled-Off", un hôtel que Banksy a ouvert en 2017 et dont les chambres donnent sur le mur érigé par Israël et qui empiète en Cisjordanie.

L'oeuvre est constituée de mini pans de murs, sur lesquels des tags appellent à la paix et à l'amour. Des tags servant d'arrière-plan à une crèche posée sur une petite table, où des cadeaux sont déposés à ses pieds. L'impact de l'obus sur le mur forme à une étoile au-dessus de Marie, Joseph et Jésus, entourés d'une vache et d'un âne. En l'absence de l'artiste, le directeur de l'hôtel, Wissam Salsaa a déclaré : "Le mur symbolise la honte pour tous ceux qui soutiennent ce qu'il se passe sur notre terre, tous ceux qui soutiennent l'occupation illégale" par Israël de la Cisjordanie, depuis 1967.