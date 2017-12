Une deuxième femme accuse Sylvester Stallone d'agression sexuelle

En novembre dernier, une femme avait accusé l'acteur américain de viol. Il aurait en effet contraint une mineure de 16 ans à avoir une rela­tion sexuelle à trois, dans un hôtel de Las Vegas. A l'époque, il tournait des scènes du film Over the Top (Le bras de fer). Dans ce témoignage, elle aurait déclaré se sentir "humiliée et honteuse", ce qui l'aurait incité à garder l'anonymat et à ne pas porter plainte de peur des représailles.





Là encore, la défense de Sylvester Stallone avait fermement nié les faits dans une interview au journal américain Raw Story : "C'est une affaire montée de toutes pièces", avait affirmé son avocate Michelle Bega.