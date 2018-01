Une djihadiste allemande, première européenne condamnée à mort en Irak

MERKEL SAUVÉE DES EAUX

La base du Parti social-démocrate allemand (SPD) a approuvé le principe d'une coalition avec Angela Merkel, ce dimanche, mettant fin à quelques mois d'incertitudes consécutifs à la petite victoire des chrétiens-démocrates de la CDU aux législatives, à la percée de l'extrême droite (AFD), et à l'impossibilité, jusque-là, de former un gouvernement, avec les libéraux et les écologistes.