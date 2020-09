Une énergie "100% renouvelable" dès 2030 en Allemagne ? Un élu EELV s'emballe

Cette prise de position a fait bondir un autre invité de l'émission, le médecin et entrepreneur Laurent Alexandre. Partisan affiché du nucléaire, il a dénoncé les propos "fous et faux" de l'élu écologiste, lui reprochant de ne pas connaître le dossier.

Invité à débattre sur le plateau de l'émission "Brunet Direct" ce lundi matin sur LCI, le maire adjoint EELV Paris Centre Jacques Boutault a estimé que la France devrait s'inspirer des politiques énergétiques menées outre-Rhin. En Allemagne, a-t-il assuré "d'ici 2030, 100% de l'électricité sera renouvelable. Il n'y aura plus de nucléaire et les centrales à charbon vont aussi fermer." Une ambition qu'il souhaiterait voir partagée par les dirigeants français.

Lorsqu'ils ont dévoilé leur plan d'action, les Allemands tablaient sur 50% d'ENR dans leur production d'électricité globale pour 2030, une part qui devait croître au fil des ans, pour atteindre 65% minimum en 2040, et au moins 80% en 2050. Ce que résume le tableau ci-dessous, permettant en passant d'évaluer les ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Maître de conférences à la Sorbonne, Christian Simon a lui aussi bondi devant son téléviseur. Membre du bureau de l’Institut pour la Transition Environnementale de Sorbonne Université (SU-ITE), il a indiqué sur Twitter que "d'ici 2038, l'objectif officiel de l'Allemagne est de 66% de renouvelables". Pour y voir plus clair, LCI a sollicité l'Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE), qui confirme que l'objectif affiché outre-Rhin n'est pas de 100% d'énergies renouvelables (ENR) à l'horizon 2030.

L'OFATE précise néanmoins que la coalition gouvernementale a revu ses objectifs à la hausse et souhaite désormais atteindre la barre des 65% d'énergies renouvelables dans sa production d’électricité en 2030. Si cette révision traduit le volontarisme allemand en la matière, il demeure inexact d'affirmer que nos voisins se dirigent vers une production à 100% issue du renouvelable pour 2030.

Dans son exposé, Jacques Boutault s'est aussi emballé en ce qui concerne la réduction de la place du charbon. Si l'objectif est bien de fermer ces centrales très polluantes, l'OFATE rappelle que "les lois de sortie de charbon, adoptées en juillet 2020, organisent la fin de toute production électrique issue du charbon d’ici 2038 au plus tard, 2035 si possible". Des mesures d’accompagnement sont prévues, afin notamment de compenser ces fermetures par le développement croissant des ENR. La page du nucléaire, en revanche, sera tournée bien plus tôt : elle est prévue outre-Rhin pour la fin 2022.

Via une loi sur le climat de 2019, l'Allemagne vise l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050, tel qu'énoncé lors du sommet sur le climat de New-York du 23 septembre 2019. Et compte pour cela miser sur le renouvelable. Une stratégie controversée puisque mêlée à une sortie du nucléaire, elle conduit à en passer par un recours à des énergies polluantes, d'origine fossile. En attendant que les ENR poursuivent leur développement, le recours aux centrales à gaz et à charbon a en effet été privilégié.