Une "enquête partisane et anticonstitutionnelle" : Trump déclare la guerre au Congrès et aux démocrates

IMPEACHMENT - Donald Trump s’est (enfin) clairement positionné mardi par rapport à l’enquête actuellement menée à son encontre par des élus démocrates de la Chambre des représentants. Le président américain, menacé de destitution via ces investigations, refuse tout bonnement de coopérer. L’ambiance se tend donc sérieusement outre-Atlantique.

Pour le locataire de la Maison Blanche, les investigations en cours ne sont ni légitimes, ni impartiales. "Pour faire simple, écrit Cipollone, vous essayez d'annuler les résultats de l'élection de 2016 et de priver les Américains du président qu'ils ont librement choisi. Dans ces circonstances, le président Trump et son administration ne peuvent participer à votre enquête partisane et anticonstitutionnelle."

Alors que les élus démocrates de la Chambre des représentants ont lancé des investigations et provoqué des auditions afin de savoir si Donald Trump, via un coup de téléphone, a fait pression sur le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky pour que celui-ci trouve des éléments compromettants contre Joe Biden, son adversaire très probable pour la prochaine présidentielle, le chef de l’exécutif US a probablement opté pour la stratégie la plus risquée.