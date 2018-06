Une Française a été détenue pour avoir franchi par erreur la frontière américaine

Les faits se sont déroulés le 21 mai 2018. Cedella Roman, une Française de 19 ans était en visite chez sa mère au Canada. Elle faisait son jogging le long de la plage de White Rock qui mène à la frontière vers les États-Unis. Comme la marée montait, elle a décidé d'emprunter la terre ferme et a franchi sans s'en apercevoir le sol américain. Considérée comme étant une immigrée clandestine, elle a été aussitôt arrêtée par deux agents des services frontaliers américains et placée dans un centre de détention pendant deux semaines.



