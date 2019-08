Une Franco-irlandaise de 15 ans portée disparue en Malaisie

Une Franco-irlandaise de 15 ans est portée disparue en Malaisie depuis dimanche. Elle était en vacances avec sa famille dans une réserve naturelle à 70 kilomètres de la capitale, Kuala Lumpur.





Le Quai d'Orsay annonce ce lundi s'être saisi de cette disparition : " Le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que l'ambassade et le consulat français à Kuala Lumpur sont immédiatement intervenus pour venir en aide à sa famille, qui était présente sur place".