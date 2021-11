"Une grave erreur" : Joe Biden s'en prend au président chinois Xi Jinping, absent du G20 et de la COP26

DIPLOMATIE - Joe Biden a reproché ce mardi à son homologue chinois Xi Jinping de ne pas s'être rendu au sommet du G20 et à la COP26. "Comment peut-on faire ça et prétendre à un quelconque leadership ?", a taclé le président américain.

Entre les États-Unis et la Chine, la guerre des mots se poursuit. Le président chinois Xi Jinping s'est vu reprocher son absence lors du G20 et de la COP26, lui qui a préféré rester en Chine comme depuis le début de la pandémie de Covid-19. Mais pour le président américain Joe Biden, en visite en Europe à l'occasion de ces deux grands rendez-vous internationaux, cette absence est "une grave erreur". Il "tourne le dos" au sommet pour le climat, a estimé ce mardi le président démocrate, alors que la Chine figure à la première place des pays les plus pollueurs de la planète.

"Je pense que c'était une grave erreur de la Chine de ne pas venir. Le reste du monde a regardé la Chine et s'est demandé, qu'est-ce qu'ils apportent ?", a taclé Joe Biden lors d'une conférence de presse clôturant sa propre visite à la conférence climat, considérée comme capitale. "C'est un sujet gigantesque et ils ont tourné le dos. Comment peut-on faire ça et prétendre à un quelconque leadership ?", a tancé le président américain. En agissant ainsi, le président chinois "a perdu une occasion d'influencer les gens dans le monde entier", a-t-il regretté.

Lors de la COP26, où les présidents russe et brésilien ne se sont pas non plus rendus, Xi Jinping s'est contenté d'un message écrit, posté sur le site de la conférence, puisqu'aucune intervention par visioconférence ou message vidéo n'est prévu pour les chefs d'État et de gouvernement, qui devaient venir s'exprimer sur place. "C'est la même chose pour Vladimir Poutine", a d'ailleurs taclé Joe Biden, alors que le président russe n'a pas non plus assisté au sommet du G20 de Rome.

La rédaction de LCI

