La journaliste américaine E. Jean Carroll accuse Donald Trump de l'avoir violée dans les années 1990

Trump lui aurait alors demandé d'essayer de la lingerie. E. Jean Carroll prenant cela sur le ton de la rigolade, se dirige vers une cabine. Mais c'est alors, raconte-t-elle, que le milliardaire s'enferme avec elle, avant de l'embrasser de force et de la violer. Dans un article publié par le New York Magazine, la femme aujourd'hui âgée de 75 ans décrit ainsi ces instants terribles : "Il se jette sur moi, me pousse contre le mur, me frappe violemment la tête et pose la bouche sur mes lèvres. (...) L'instant suivant, il ouvre le pardessus, déboutonne son pantalon, touche mes parties intimes et enfonce son pénis à moitié - ou complètement, je ne suis plus certaine - en moi."





E. Jean Carroll explique ne pas avoir porté plainte à l'époque par peur des représailles, mais en avoir parlé à deux amies journalistes, qui ont toutes deux confirmé à "New York" avoir entendu la même version de l'histoire racontée par la victime présumée.