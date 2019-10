Une journaliste américaine interrompue par son fils en plein direct

INTRUSION - La journaliste américaine de NBC News, Courtney Kube, a dû s'arrêter alors qu'elle était à l'antenne sur la Syrie.

La scène est rare. Et peut même prêter à sourire. Sur NBC News, alors qu'elle était en plein direct sur l'offensive turque en Syrie, la journaliste Courtney Kube, correspondante de la chaine au Pentagone, a été dérangée par une drôle de personne… à savoir son fils ! Le petit garçon, vêtu d'un pull jaune, arrive joyeusement sur le plateau alors que sa mère est en train d'évoquer le sujet brûlant syro-turque. Quelque peu gênée au tout début, la journaliste garde son sang-froid et parvient à calmer son fils avant de s'excuser auprès de ses interlocuteurs avec une certaine élégance. "Excusez-moi, mes enfants sont là. Les joies du direct", avance-t-elle à l'antienne en essayant de le repousser. S'affiche ensuite une carte de la Turquie, la Syrie et l'Irak sur l'écran, où la journaliste continue son analyse de la manière la plus sérieuse possible.