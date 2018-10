Une journaliste bulgare enquêtant sur la corruption tuée après avoir été violée

Des sources policières ont déclaré à l'AFP douter du lien direct entre le meurtre et la profession de la journaliste. "Son téléphone portable, ses clés de voiture, ses lunettes et une partie de ses vêtements ont disparu", a précisé le parquet local, ajoutant que le crime avait vraisemblablement été commis en plein jour. Le Premier ministre de centre droit Boïko Borissov a assuré qu'en raison des preuves rassemblées, l'élucidation du crime ne serait "qu'une question de temps".





Selon le dernier rapport de RSF, les journalistes d'investigation bulgares sont exposés à "de nombreuses formes de pression et d'intimidation" et font face à des "oligarques exerçant un monopole médiatique et à des autorités soupçonnées de corruption et de liens avec le crime organisé". Selon l'Association des journalistes européens, basée en Bulgarie, les journalistes de médias régionaux et locaux sont particulièrement exposés.





La fréquence des cas de violences contre les femmes est également un phénomène préoccupant dans le pays. Deux veillées en hommage à la journaliste sont prévues lundi soir à Sofia et Ruse.