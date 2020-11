Une loi pour "vacciner de force" les Danois a-t-elle été annulée après des manifestations ?

"On vient d'apprendre que la loi pour la vaccination obligatoire au Danemark à été annulée !! Bravo aux Danois déterminés et motivés qui ont manifesté pendant une semaine, résultat le gouvernement a cédé", peut-on notamment lire. Une publication qui n'est que partiellement vraie.

Ce projet de loi, actuellement à l'étude, doit en théorie entrer en vigueur en mars 2021. Une date qui correspond à la levée de l'état d'urgence sanitaire instauré au début de l'épidémie. Pour les autorités, il s'agit de mettre en place un arsenal de mesures dédié à la gestion des épidémies, mais ce dispositif a suscité d'importantes tensions dans le pays. Si les manifestants n'ont pas été nombreux dans les rues, quelques milliers tout au plus lors des plus grands rassemblements, leur voix a été largement relayée, dans les médias comme dans l'opposition au gouvernement.

Le gouvernement a pris la mesure des critiques formulées à l'encontre de son projet de loi. La Première ministre Mette Frederiksen, interrogée à la radio, s'est voulue rassurante : "Nous allons revenir sur la loi relative aux épidémies", a-t-elle glissé. "Nous prenons la critique au sérieux et pensons qu'un meilleur équilibre doit être trouvé." Elle a notamment indiqué que ce texte serait discuté avec les différents groupes parlementaires.

Répondant à une auditrice qui l'interrogeait en direct, Mette Frederiksen a indiqué que les inquiétudes et les reproches des manifestants avaient été entendus, sans pour autant que le projet de loi ne soit remis en question. Il doit faire l'objet de nouvelles discussions dans les semaines à venir, dans un contexte politique tendu, mais un retrait total du texte n'a pour l'heure pas été évoqué.

En résumé, il est donc abusif de dire que le Danemark prévoyait une vaccination obligatoire pour toute sa population. Si un projet de loi rend possible une telle décision (ainsi que le fait de forcer les récalcitrants à suivre un traitement ou à recevoir un vaccin), il peut aussi ne concerner que des groupes ciblés comme vulnérables. Par ailleurs, le texte n'a pour l'heure pas été retiré. La Première ministre a consenti à des aménagements et de plus amples discussions pour l'amender, sous la pression populaire et de l'opposition, sans qu'un abandon ne soit évoqué.