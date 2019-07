Une note estimée à 5,6 milliards de dollars pour Boeing après l'immobilisation du 737 MAX

Une immobilisation causée par deux accidents dramatiques du modèle vedette, en octobre 2018 en mer de Java, et en mars dernier en Ethiopie, coûtant la vie au total à 346 personnes. Selon Boeing, son modèle vedette pourrait reprendre du service au début du dernier trimestre de l'année, même si rien n'est acquis. "Cette assertion reflète la meilleure estimation de l'entreprise à ce jour mais l'exacte période de retour en service pourrait diverger de cette estimation", prévient le groupe de Chicago.





Dans un premier temps, Boeing avait estimé le coût de la crise du 737 MAX, qui était au plus entre mi-mars et mi-avril, à 1 milliard de dollars. Un montant dérisoire pour les observateurs, qui s'attendaient à un montant beaucoup plus élevé en raison des indemnisations des compagnies aériennes contraintes d'annuler des dizaines de milliers de vols. Dans le même temps, le géant américain doit également faire face aux attaques en justice des familles de victimes des deux accidents d'Ethiopian Airlines et Lion Air.