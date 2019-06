Deux attaques de pétroliers norvégien et japonais ont eu lieu ce jeudi dans le Golf. Très vite, les Etats-Unis ont pointé du doigt l'Iran. Washington accuse Téhéran de vouloir déstabiliser le marché pétrolier suite aux sanctions que celui-ci lui a infligé. Mais Téhéran nie les faits et parle même de sabotage diplomatique de la part des Etats-Unis. Et pourtant ce ne sont pas les seuls incidents qui se sont déjà produits et la situation pourrait encore s'aggraver. Une nouvelle guerre du pétrole est-il en train de se préparer ? Quelles répercussions sur les prix à la pompe ?



Ce vendredi 14 juin 2019, Claire Fournier, dans sa chronique "L'éco", nous parle des nouvelles passes d'armes entre les Etats-Unis et l'Iran concernant les attaques de pétrolier survenues dans le Golf. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 14/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.