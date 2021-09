"Une odeur que je n'oublierai jamais" : le témoignage d'un rescapé du 11-Septembre, 20 ans après

Interrogé par Darius Rochebin sur les événements, ce chef d'entreprise qui avait 40 ans au moment des faits a évoqué les cendres, qui recouvraient son corps après l'effondrement des tours. Et qu'il a gardé précieusement dans un bocal. "C'est un moment dont je ne m'explique pas quelle intuition m'a motivé à le faire. J'avais la perception que c'était quelque chose de très précieux, qu'il y avait peut-être des restes humains tant la déflagration avait été forte", a raconté le survivant.

"Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des centaines de personnes dont on n'a jamais retrouvé l'ADN, a-t-il poursuivi. J'ai confié ces cendres au musée du mémorial, qui n'en avait pas. Il me reste un peu, dans un tube. Si je l'ouvre, immédiatement, j'ai des réactions extrêmement fortes qui se produisent. Car c'est une odeur que je n'oublierai pas."

Concernant le retrait d'Afghanistan ces dernières semaines après 20 ans d'une guerre déclenchée par les attentats de New York, Bruno Dellinger a confié son incompréhension devant le retrait des troupes occidentales. "Le rôle des nations n'est pas d'intervenir dans le destin d'autres nations. Mais on n'abandonne pas un pays comme il a été abandonné de cette manière, en pliant les bagages et en laissons cela à l'abandon."