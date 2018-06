Une panne affecte des paiements par carte Visa en Europe

Contacté par LCI, le géant du paiement indique qu'à ce stade il n'est pas capable d'évaluer le nombre de cartes affectées, ni les pays concernés. L'origine de ce bug est également inconnue. "Nous étudions la cause et travaillons à résoudre le plus rapidement possible la situation" a ainsi déclaré le géant du paiement sur son compte Twitter.





Selon Paymentsense, une société qui procure des solutions de paiements à 60.000 entreprises au Royaume-Uni et Irlande, "Visa a corrigé la panne", permettant à certaines transactions de fonctionner. "Nous croyons que cela est dû à un arriéré de transactions", explique la société sur Twitter. "Nous comprenons que les paiements sans contact ont plus de chance de fonctionner".





La banque HSBC a indiqué sur son compte Twitter que les services "se rétablissent lentement" mais restent "intermittents".