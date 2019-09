Une pluie d'hommages après le décès de Jacques Chirac

PHOTO HEBDO - Le pays entier a rendu hommage à l'ancien président Jacques Chirac, décédé à l'âge de 86 ans le 26 septembre 2019.

Après l'annonce du décès de Jacques Chirac, de nombreuses personnalités, ainsi que beaucoup d'anonymes sont venus rendre hommage à l'ancien président devant son domicile parisien. Ce dernier est gardé, fusil à la main, par les forces de l'ordre. Le contraste entre les armes et les fleurs, entre l'officiel et l'intime, symbolise un pays qui présente ses condoléances. A découvrir également : en marge du sommet sur le climat des Nations unies, l'activiste suédoise Greta Thunberg, et quinze autres enfants du monde entier ont déposé une plainte officielle contre cinq pays pollueurs. Thomas Cook, le plus grand et le plus ancien voyagiste au monde, a été déclaré en faillite, plongeant dans l'incertitude plus de 600 000 touristes. Et enfin, Hazza Al Mansouri, originaire d'Abou Dabi, est le premier astronaute arabe à séjourner dans la Station spatiale internationale.