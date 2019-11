Une policière israélienne inculpée pour avoir tiré dans le dos d'un Palestinien "pour s’amuser"

Le ministère israélien de la Justice a indiqué jeudi avoir inculpé une agente de la police des frontières pour avoir tiré une balle de caoutchouc dans le dos d'un Palestinien alors que ce dernier obéissait à ses ordres. Des images tournées à un poste de contrôle en Israël et datant de mai 2018.

Selon le communiqué ministériel, cette femme, qui a été renvoyée des gardes-frontières, a été inculpée pour agression et usage inconsidéré d'une arme. Elle et deux autres agents, qui ne sont pas nommés dans le communiqué, ont également été inculpés d'obstruction à la justice pour avoir détruit des preuves et menti aux enquêteurs.