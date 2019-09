Une présidentielle dans un contexte de fragilité démocratique en Tunisie

JT 13H - La démocratie tunisienne est mise à l'épreuve. Le pays est en passe d'élire son nouveau président.

Ce 15 septembre 2019, les Tunisiens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Il s'agit du deuxième scrutin présidentiel organisé au suffrage universel depuis la révolution de 2011. Malgré cela, il s'annonce complexe et le résultat semble incertain. Parmi les 26 candidats, on retrouve notamment Youssef Chahed, le Premier ministre sortant au bilan contesté, ou encore le publicitaire Nabil Karoui, qui fait campagne depuis sa cellule de prison.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.