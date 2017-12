Une productrice victime d'Harvey Weinstein lui réclame 10 millions de dollars

Quant à la maison de production The Weinstein Company, et ses administrateurs, ils "savaient ou auraient dû avoir connaissance des agissements d'Harvey Weinstein et n'ont rien fait pour les modifier ou les circonscrire", poursuit le document. "Au lieu de cela, la Weinstein Company a facilité, caché et soutenu ce comportement délictueux", affirme la productrice, qui réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts.





Depuis la publication des premières révélations visant Harvey Weinstein, le 5 octobre, plus d'une centaine de femmes ont accusé le producteur de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle et de viol.