Une rencontre mémorable entre Kim Jong-un et Moon Jae-in

C'est une journée historique pour la péninsule coréenne. La poignée de main entre les dirigeants des deux Corées a fait le tour des médias du monde entier. Ce vendredi 27 avril 2018, Kim Jong-un et Moon Jae-in ont tous deux convenu d'établir une paix durable. Retour en images sur cette journée mémorable pour les Coréens.



