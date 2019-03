Une semaine de protestations en Algérie : que se passe-t-il exactement ?

Le 10 février dernier, Abdelaziz Bouteflika, pourtant très affaibli par un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en 2013, annonce son intention de briguer un cinquième mandat lors de la présidentielle du 18 avril, mettant fin met fin à des mois de spéculations. Cloué dans un fauteuil roulant, le président de 81 ans ne s'est plus adressé oralement à ses concitoyens depuis quasiment un an. "Bien sûr, je n'ai plus les mêmes forces physiques qu'avant, chose que je n'ai jamais occultée à notre peuple", a-t-il indiqué dans un communiqué. "Mais la volonté inébranlable de servir la Patrie ne m'a jamais quitté et elle me permet de transcender les contraintes liées aux ennuis de santé auxquels chacun peut être un jour confronté".





Depuis, la colère monte au sein du peuple algérien. Des dizaines de milliers de personnes défilent quasi-quotidiennement dans les grandes villes du pays. Du jamais vu depuis depuis que Bouteflika a été élu il y a 20 ans. LCI revient sur cette "révolution", qui aspire au changement.